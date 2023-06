Türkiye, Letonya’dan 90+5’teki zafer golüyle döndü: 3-2

Sözcü'de yer alan habere göre EURO 2024 Elemeleri’nin 3. haftasında Türkiye A Milli Takımı, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Riga’daki Skonto Stadı’nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 3-2 kazanarak hata yapmadı.



Milliler, 22. dakikada ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle 1-0 öne geçti. Letonya 51’de Emsis ile beraberliği yakaladı: 1-1. 61’de A Milli Takımımızı yeniden öne geçiren golü Cengiz Ünder kaydetti: 2-1. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu’nun 39. dakikada topu filelere gönderdiği pozisyonu hakem, VAR ekranında izleyip iptal etti. 90+4’te millilerimiz, Tobers’in golüyle büyük şok yaşadı. Santra sonrası 90+5’te ise İrfan Can Kahveci’nin kafa golü Türkiye’ye 3 puanı getirdi.



Letonya’nın ilk golünü atan Emsis gol sevinci sırasındaki hareketleri ve 83. dakikada Cengiz’e yaptığı sert faul nedeniyle iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Bu sonucun ardından Türkiye 3 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan maç yapmadan geçtiği gecede 4 puanla 2. sıraya inerken sahasında Ermenistan’a 4-2 yenilen Galler de 3 maç sonunda 4 puanla 3. sıraya indi.



Millilerimiz 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da Galler’i konuk edecek.



EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkı elde edecek.

PERDEYİ ABDÜLKERİM AÇTI



22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

FERDİ’NİN GOLÜ VAR’DAN DÖNDÜ



39. dakikada ceza sahasına soldan giren Ferdi, sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği plase vuruşla topu filelere gönderdi. Ancak VAR’ın uyarısıyla hakem pozisyonu kenarda izleyip Ferdi’nin Savalnieks’e faul yaptığını belirtti.



TOP KAYBI GOLE NEDEN OLDU



Letonya 51. dakikada beraberliği yakaladı… Orta alanda kaybedilen topu sonrası hızlı hücuma çıkan ev sahibi takımda Gutkovskis sağ kanattan topu kale ağzına çevirdi. Kale ağzında gerilerden gelen Emsis kafa vuruşuyla filelerimizi havalandırdı: 1-1.

CENGİZ’DEN ŞIK VURUŞ!



61. dakikada yeniden öne geçtik… Orkun rakibinden orta alanda çaldığı topu bekletmeden sağ kanada doğru gönderdi. Savunma arkasına iyi sarkan Cengiz, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi: 2-1.

90+4’TE BÜYÜK ŞOK!



90+4. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers’in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

3 PUANI İRFAN CAN GETİRDİ



90+5. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Barış Alper’in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins’ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 3-2.