Samanyolu Haber /Medya / TELE1 yönetiminden yeni Enver Aysever kararı /31 Ekim 2022 21:19

TELE1 yönetiminden yeni Enver Aysever kararı

TELE1'de "Gündeme Not" ve "Ayrıntılar" programlarını yapan Enver Aysever ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre TELE 1'de "Gündeme Not" ve "Ayrıntılar" programlarını sunan gazeteci Enver Aysever ile TELE 1'in yolları ayrıldı. Kararın karşılıklı alındığını bildiren Aysever, "Ülkenin soluk borusu TELE1'e destek vermeye devam edin" dedi.  TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise "Arkadaşımıza katkıları nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu Tele1'e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ’a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz" ifadelerini kullandı.
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