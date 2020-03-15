Telefon kullanıcılarına korona uyarısı









Adeta bakteri yuvası olan cep telefonları, koronavirüsteki en büyük tehlikelerden biri. Bilgisayar ve tabletler de tehlikeli nesneler arasında.





Londra Üniversitesi’nden mikrobiyoloji uzmanı Doktor Lena Ciric, su ve evde kullandığınız sabunla telefonunuzu etkili bir şekilde temizleyebileceğinizi söylüyor ve bunu nasıl yapacağınızı uygulamalı olarak gösteriyor:





"Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.





Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.





Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın. Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin. Giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin. Çünkü suya dayanıklı telefonlar bile zaman içerisinde koruma özelliğini yitirebiliyor. Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.





Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir. Ve bunu da küçük bir cihaz ile test edebiliriz. Cihaz, telefonunuzdaki bağış ışık birimi (RLU) değerlerini gösteriyor. Böylece, telefonunuzdaki mikropları ölçüyor.





Ameliyat yüzeylerinde 50 ya da daha az bir rakam çıksın isteriz. Yapılan testlerde temizlik işlemi sonrası telefonlarımızda ve kılıflarındaki göstergeler, bunun aşağısındaydı. iPhone kullanıyorsanız, Apple yüzde 70 isopropil alkollü mendille silebileceğini söylüyor. Bunları da telefon dükkanlarından temin edebilir veya internetten kolayca sipariş verebilirsiniz.





Telefonunuzu UVC ışınlarını kullanarak sterilize eden cihazlar da bulunuyor. Bu yöntemin telefonunuza zarar vermesi beklenmiyor. Ancak bazı telefonların ve kılıfların zaman içerisinde renkleri solabiliyor.





Özetle telefonunuza dokundukça, ona mikrop bulaştıracağınızı aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu nedenle, ellerinizi düzenli olarak ve iyice yıkadığınızdan emin olun."