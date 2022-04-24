Samanyolu Haber /Dünya / "Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” /24 Nisan 2022 22:23

"Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz”

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'dan ABD yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Antonov'un söz konusu açıklamada, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini ifade ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Antonov, “Aslında büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı. Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi, çok sayıda gösteri yapıldı, vandalizm eylemleri gerçekleşti, boyalar döküldü” dedi.

Washington’un bu eylemlerinin, halihazırda ABD’ye yürütülen Rus karşıtı politikası bağlamında açık olduğunu söyleyen Antonov, “Bugün, Amerikan kurallarına göre oluşturulan ve Rusya tarafından reddedilen yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz” diye ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:36:36