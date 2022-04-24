Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin büyükelçiliğin faaliyetini engellediğini belirtti.





Rossiya 1 televizyonuna konuşan Antonov, “Aslında büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı. Telefon ve yazılı olarak tehditler alıyoruz” ifadesini kullandı.





Rus diplomat, “Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi, çok sayıda gösteri yapıldı, vandalizm eylemleri gerçekleşti, boyalar döküldü” dedi.





Washington’un bu eylemlerinin, halihazırda ABD’ye yürütülen Rus karşıtı politikası bağlamında açık olduğunu söyleyen Antonov, “Bugün, Amerikan kurallarına göre oluşturulan ve Rusya tarafından reddedilen yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz” diye ekledi.



