Samanyolu Haber /Teknoloji / Telefonu gece şarj etmeyin, ömrü kısalıyor /17 Ekim 2023 14:28

Telefonu gece şarj etmeyin, ömrü kısalıyor

Birçok kişi sabah uyandığında şarjı tam olsun diye, telefonunu şarja yatarken takar. Fakat uzmanlar, bunun telefonun pil ömrünü azalttığını iddia ediyor.

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Avustralya’daki Central Queensland Üniversitesi professörü Ritesh Chugh’a göre, telefonlar gece şarj edildiği takdirde, alması gereken gücün 4 katını alıyor ve arkada çalışan uygulamalar yüzünden düşen şarjı tekrar tekrar doldurmaya çalışıyor, bu duruma ise “damlama şarj” deniliyor.

Professör Chugh’un sözlerine göre, “damlama şarj” zamanla telefonların pil ömrüne zarar veriyor. Cep telefonu üreticileri ise bu durumun önüne geçmek için ürünlerine yeni özellikler ekliyor.

Apple ürünü cihazlar bu durumu engellemek için şarj yüzde 80’i geçtikten sonra, Samsung cihazlar ise yüzde 85’i geçtikten sonra şarj akımını geciktiriyor, bu da dolaylı yoldan pil ömrüne zarar veriyor.

Uzmanlara göre, kullanıcılar bu durumun önüne geçmek için telefonlarını gün içerisinde yüzde 20 ila 80 şarj arasında kullanmalı ve gerektikçe şarj etmeli.
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