TEM’deki zincirleme kazada can pazarı

Sözcü'de yer alan habere göre Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İstanbul istikametine gitmekte olan 5 aracın zincirleme kazaya karışması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



Kazada araçlarda bulunan 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kalbi duran bebeğe kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.