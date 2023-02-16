Tepkiler sonuç verdi: Üniversiteler açılıyor ama bir süre bekleyecekler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın tepkiler üzerine üniversiteler için uzaktan eğitim kararından vazgeçtiğini ama “Hata etmişiz” dememek için biraz bekleyeceğini iddia etti.







6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklayarak bu süreçte öğrenci yurtlarında depremzedelerin misafir edileceğini söylemişti.





Altaylı’nın aldığı kulis bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karardan döndü. Altaylı bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları söyledi: “Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi. Üniversiteleri açacaklarmış. Ancak bunu hemen yapıp ‘Hata etmişiz’ dememek için bir süre bekleyecekler galiba. Ama açacaklar.”





Ne olmuştu?





Uzaktan eğitim kararı sonrası Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının depremzedelerin kullanımına açmak için KYK yurtlarından öğrenciler çıkarılmıştı.





Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı uzaktan eğitim kararına karşı çıkıyor. Farklı görüşlerden siyasiler de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen konuyla ilgili dava açmıştı.