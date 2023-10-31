Samanyolu Haber /Gündem / Terminal filmi gerçek oldu: Sığınma alamayan Ruslar bir yıldır havalimanında yaşıyorlar /31 Ekim 2023 20:25

Terminal filmi gerçek oldu: Sığınma alamayan Ruslar bir yıldır havalimanında yaşıyorlar

Rusya’da geçen yıl ilan edilen seferberlikten kaçan ve Güney Kore'ye sığınmak isteyen Ruslar havalimanında yaşamaya devam ediyorlar.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Sığınma alamayan Ruslar bir yıldır havalimanında yaşıyorlar

Üç Rus vatandaşı, sığınma alamadığı için bir yıldır başkent Seul’deki uluslararası havalimanında yaşamaya devam ediyor.

Bir yılı aşkın süredir Incheon Uluslararası Havalimanı'nın gidiş terminal binasında yaşayan 3 Rus vatandaşı için Kore Devlet İnsan Hakları Komisyonu, “insani yardım” almayı hak ettikleri kanaatine vardı  ancak bu ülkeye iltica başvurularını henüz olumlu cevaplamadı. 

Güney Koreli Yonha ajansına göre, İnsan Hakları Komisyonu havaalanı yönetimine yiyecek ve yaşam koşullarını iyileştirmenin yanı sıra "yaşam alanlarını genişletmesini" tavsiye etti. Komisyon, havalimanındaki bekleme alanında uzun süre kalmanın anayasayla korunan insan onurunu aşağılayabileceğine dikkat çekti.

Rusya kaynakları ise büyükelçiliğin konsolosluk departmanının, bir yabancının mülteci statüsü için başvuruda bulunması durumunda Güney Koreli yetkililerin ulusal mevzuat uyarınca diplomatlara bu konuda bilgi vermediğini açıkladı
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