Samanyolu Haber /Dünya / Savaş karşıtları Blinken’ın Senato’daki konuşmasını 'kanlı ellerle' protesto etti /31 Ekim 2023 20:32

Savaş karşıtları Blinken’ın Senato’daki konuşmasını 'kanlı ellerle' protesto etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, senatoda yapılan bir toplantıda İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi'nde, Joe Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan İsrail’in Gazze yönelik saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze'de katliamı durdurun”, “Gazze'de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, kongre polisince salondan çıkarıldı.


Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken'ın arkasındaki sıralarda “kana bulanmış elleri” sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze'ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail'e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna'ya olmak üzere değişik kalemler içeren kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.
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