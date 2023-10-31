İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu: 100’ün üzerinde can kaybı var

























İsrail’in 25 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 219 artarak 8 bin 525’e yükseldi.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.Bu arada, İsrail’in, Cibaliya mülteci kampına yönelik hava saldırısında bulundu.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in, Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi.Kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden bir mahallenin tamamen yerle bir olduğu belirtildi.Ölü ve çok sayıda yaralının kısa süre önce İsrail'in çevresini bombaladığı Endonezya Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze Şeridi’ndeki insani krizin hafifletilmesi için çatışmaların durdurulması yönündeki çağrıları kabul etmezken, İsrail kuvvetleri Gazze’deki geniş tünel ağı içerisinde militanlarla çatıştı.İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla “şiddetli çatışmalara” girdiğini bildirdi.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin son birkaç saat içerisinde Gazze'nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.Açıklamada, İsrail'in kara ve hava birliklerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tanksavar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi.Gazze’deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihlerinde, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913’ünü çocuklar oluşturuyor.İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262’sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf,işgal güçlerinin Gazze’de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade ederek şunları söyledi:“İsrail, Gazze’de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500’ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti.”