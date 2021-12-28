Terzi’ye yapılan yargısız infazı anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi, normalde yatarı bittiği halde 10 aylık denetimli serbestlik hakkından yararlanması gerekirken tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yaşanan dava sürecini yakından takip eden gazeteci Müyesser Yıldız, yatarı bittiği halde 10 aylık ceza için kendi ayaklarıyla gidip teslim olan Nazire Terzi’ye yandaş medyanın yargısız infaz yaptığını kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



MÜYESSER YILDIZ DAVA SÜRECİNİ ANLATTI

Nazire Terzi’nin tutuklanma haberini paylaşan Gazeteci Müyesser Yıldız, davayı izlediğini belirterek yaşanan süreci Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla şöyle anlattı:

‘‘Bugünün adalete dair “son dakika” haberi şu oldu: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi’nin “aranan” eşi Nazire Terzi’nin “yakalandığı” bildirildi.

O davayı da izledim. Suçlamalar, “deliller” bir yana; sonuçta N. Terzi, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından, suçun “yardımla sınırlı kalması” nedeniyle ceza 18 yıla indirildi.



N. Terzi 4 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra Yargıtay, “terör örgütü üyeliğinden” ceza verilmesi gerektiğini bildirerek 18 yılı bozdu; ama tahliye etmedi.

N. Terzi geçen Kasım’da yeniden yargılandı. Bu defa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.









Bugünkü haberlerin esasına gelince; Yargıtay geçen ay verilen cezayı onadı. N. Terzi ve avukatı bunu öğrenince teslim olmak için Adliye’ye gitti. Ancak İnfaz Bürosu kendilerine henüz bir karar gelmediğini söyledi.





Geçen Çarşamba bir kez daha gittiler; bu sefer “infaz sırasını bekliyor” dendi. Nihayetinde bugün N. Terzi avukatıyla birlikte Savcı’ya gitti. Normalde yatarı bittiği için 10 aylık denetimli serbestlik hakkından yararlanması gerekirken tutuklanıp cezaevine gönderildi.’’