Tesla, Elektrikli kamyonu Semi Truck için rezervasyon almaya başlandı

Yine de bir uyarı: 5 bin dolar iade edilebilir, ancak görünen o ki 20 bin doların tamamı iade edilmeyecek





İlk kez 2017’de fütürist konsept sanatı ve kıskanılan özelliklerle duyurulan Tesla’nın Semi’si hakkında her şeyi şimdilerde unutmuş olmanız mümkün. Şirket, kamyonun arka akslarda dört bağımsız motorla çalıştırılacağını, 20 saniyede 0-60mph hıza çıkacağını ve 300 veya 500 millik bir pil menziline sahip olacağını söylüyor. Fiyatlar 150.000 dolardan başlıyor ve Walmart ve FedEx gibi işletmelerden şimdiden düzinelerce sipariş alındı.





Ancak 2017’nin piyasaya sürülmesinden bu yana Tesla, Semi için üretim sıkıntılarıyla mücadele ediyor – bu, diğer EV‘lerinde üretimi ne kadar hızlı ölçeklendirmeyi başardığı düşünüldüğünde anlaşılabilir. Şu anda kamyonun gelecek yıl üretime girmesi planlanıyor, ancak daha fazla gecikme (hatta teknik özellik değişiklikleri) olursa çok da şaşırmayacağız.





Bununla birlikte, bu haberin gerçekten gösterdiği şey, Tesla‘nın henüz var olmayan ürünler için mevduat yatırmaya teşvik ederek müşterilerden nakit akışı yaratma konusundaki inanılmaz yeteneği. Esasen, ücretli rezervasyonlar, şirketin hayranlardan faizsiz kredi almasının bir yolu. Yani Semi, üretime çok daha yakın olmasa bile, kesinlikle mevduat üretmeye hazır.

