Tesla'lar artık tam otonom

Tesla'nın TOS servisi, müşterilerinin aracın haritalar kısmında gitmek istediği konumu girmesi, ve aracın oraya kendi başına gitmesi şeklinde özetlenebilir. Fakat, sürücü her zaman direksiyonun kontrolünü almak için hazır olmak zorunda.





Tam Otonom Sürüş paketiyle artık Tesla otomobiller, sürüş asistanından çok daha kapsamlı pakete sahip olacak. Yani artık aracı çaığrdığınızda istediğiniz yere gelecek, verilen konuma otomatik olarak gidecek ve vardığında otomobili park edecek.



Bu opsiyon en başlarda limitli sayıdaki müşteriye sunulmuş olsa da, daha sonrasında Tesla'nın "Güvenlik Puanı" gereksinimlerini karşılayabilen sürücüleri kapsayacak şekilde genişletilmişti.





Şimdi, yazılımın en son sürümü, bütün müşterilerin kullanımına sunuldu.

Fakat, araç sahiplerini bazı tatsız sürprizler de bekliyor. TOS yalnızca gerekli donanıma sahip Tesla'larda, ve daha önceden bu güncellemeyi almak için hazırlanan 15 bin dolarlık seçeneğin sahibi olan müşterilerde çalışacak. Eğer bütün gereksinimler yerindeyse, sürücüler araçlarının ekranlarından güncellemeyi talep edebilecek.