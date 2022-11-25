Macron'un başı yine belada





Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Euronews'ingöre, Ulusal Mali Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kasımda başlatılan soruşturma kapsamında, Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ve 2022'deki seçim kampanyalarının finansmanında "usulsüzlük" ve danışmanlık şirketlerinin 2017 ve 2022 seçim çalışmalarına hangi koşullarda müdahale ettiği soruşturulacak.Ulusal basındaki haberlere göre, ayrıca şirkete bazı konularda iltimas gösterildiğine ilişkin bir soruşturma daha açan savcılık, soruşturmalarla Macron ile McKinsey arasındaki bağı ve şirkete danışmanlık sözleşmeleri üzerinden nasıl finansman sağlandığını araştıracak.Haberlerde soruşturmanın hedefinde Macron'un kampanyası olduğu vurgulanırken doğrudan kendisinin de soruşturma kapsamında olup olmadığı belirtilmedi.Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışma şirketi McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldıTürkiye'de gündem olan McKinsey hakkında bilmeniz gereken 6 şeyFransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) 6 Nisan'da, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.Daha sonra savcılık kararıyla şirketin Paris'teki merkezinde arama yapılmıştı.Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar euronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.McKinsey ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.