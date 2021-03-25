Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasıyla milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Genel Merkezinde sürdürdüğü ‘adalet nöbeti’ne devam ediyor.





Kendisine tebligatla cezaevine teslim olması için 10 gün süre verildiğini kaydeden Gergerlioğlu, “Gelip alsınlar.” dedi.





GERGERLİOĞLU: YENİLDİLER, BİZ KAZANDIK





Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında, “8 gün sürem kaldı. Teslim olmayacağım, gelip alsınlar! Teslim olmak bizim kitabımızda yazmaz! Yapacağım iş, hakkı hakikatı son anıma kadar söylemek, adalet nöbetini devam ettirmektedir. Yenildiler, biz kazandık.” ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu’nun HDP Genel Merkezinde sürdürdüğü ‘adalet nöbeti’ne partililer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları, destekçileri, seçmenleri ve çok çok sayıda vatandaş gelerek destekte bulunuyor.





Vekilliğinin düşürülmesinin akabinde TBMM’deki HDP Grup Toplantı odasında adalet nöbetine başlayan Gergerlioğlu, 21 Mart günü sabah namazı için abdest aldığı esnada apar topar gözaltına alınarak Meclis’ten çıkarılmıştı.





Haber sitesi T24’te yayımlanan bir haberi Twitter’de paylaştığı için Gergerlioğlu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılmıştı. Mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasın Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi cezayı 19 Şubat 2021’de onaylamıştı.

