TFF ile yayıncı kuruluş arasında kriz

Türkiye Liglerinin yayıncı kuruluşu Katarlı Digitürk beiN Sports kulüplerden sürekli indirim talep ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük indirim yapan kulüpler bu yılda da çok büyük bir indirim talebiyle karşılaştılar. Katarlı Yayıncı kuruluş ta sürekli çekilme tehditleri savuruyor. En son Katarlılar sözleşme gereği yapması gereken ödemeyi de yapmadı .













Hürriyetin haberine göre Sözleşme gereği her sezon öncesi transfer sezonu başında kulüplere yapacağı ödemenin yüzde 25’ini peşin ödemek zorunda olan yayıncının, 2020- 21 için şu ana kadar ödeme yapmaması, kulüpleri ayaklanlandırdı. Kulüpler, yayıncının sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle TFF’ye başvurarak sözleşmenin feshini talep etti ve işlemleri başlatmasını istedi. TFF de bunun üzerine prosüdür gereği ilk hamle olan ihtarneme işlemini hayata geçirdi. TFF Hukuk Departmanı dün noter aracılığı ile yayıncı kuruluşa ihtarname göndererek ödemenin yapılmamasını, aksi halde sözleşmenin tek taraflı feshedileceğini bildirdi. TFF ve kulüpler böylece; yayıncıya “Ya gerekliliklerini yerine getir ya da sana yayın izni yok” ültimatomunu verdi.



Futbol Federasyonu, kulüplerin talepleri doğrultusunda yayıncı kuruluş beIN Sports’a ihtarname göndererek, bir nevi “Ya ödeme ya da fesih” dedi.