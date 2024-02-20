TFF, VAR kayıtlarını bugün açıklamaya başlıyor

Alınan karara göre kayıtlar, haftanın tüm maçlarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF’nin Youtube kanalı ve Facebook hesaplarına yüklenecek.
Ligin 26. haftası dün Beşiktaş-Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor arasında oynanan maçlarla tamamlandı.
Türkiye’de hakem kararlarının sahada oynanan futbolun ve sonuçların önüne geçtiği yönünde eleştiriler sıklıkla dile getiriliyordu. VAR konusu da keyfi kararlar, tutarsız VAR incelemeleri, çifte standart gibi başlıklarla tartışılıyordu.
Geçen sezon TFF, VAR uygulamasının başlamasından beri ilk kez Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK – Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı.
Bu tarihten itibaren birçok futbol kulübü maçların VAR kayıtlarının açıklaması yönünde taleplerde bulunmuştu.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, bu sezon takımının Rizespor ile oynadığı Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da yine bu sezon Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekmişti.
'Yanlış bir yere gidiyor'
BBC Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Hürriyet gazetesi futbol yazarı ve S Sport kanalı yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı, TFF’nin VAR kayıtlarını açıklamasına sıcak bakmadığını söyledi.
Tanırlı’ya göre bu karar, futbol sistemindeki "diğer kötü uygulamaların" üstünü örtmek için atılan bir adım:
“Bu, TFF’nin ‘Ben aslında her şeyi çok iyi yönetiyorum. Siz VAR’ı merak ediyordunuz. Alın şimdi onu da sizinle paylaşıyorum’ demesi. Toplumsal paranoyaya çözüm ürettiklerini sanıyorlar. Ama hakem dünyasının içini deşifre edip iyice yanlış bir yere götürüyorlar.”
Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’ta “Trio” isimli programdan eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada uygulamanın kamuoyunun beklentilerini karşılamayacağını düşündüğünü söyledi.
Çoban bu değerlendirmesini şöyle açıkladı:
“Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuklarını çok fazla merak etmiyor. Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrılmadığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuğunu daha çok merak ediyor.”