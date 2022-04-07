Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'den ilginç istek

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.





SAVCILIK 'ETKİN PİŞMANLIK' KARARINI MAHKEMEYE BIRAKTI





İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'ın avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi. Başsavcılık zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.