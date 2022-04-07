Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'den ilginç istek /07 Nisan 2022 13:08

Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'den ilginç istek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Thodex soruşturması iddianamesinde, firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına ilişkin dekontları dosyaya sunduğu bildirildi. Başsavcılık, şüpheli Özer'in bu talebiyle ilgili mahkemenin karar vermesini istedi.

SHABER3.COM

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

SAVCILIK 'ETKİN PİŞMANLIK' KARARINI MAHKEMEYE BIRAKTI

İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'ın avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi. Başsavcılık zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.
"ALDATICI REKLAMLA SİSTEME ÇEKTİLER"

İddianamede, Thodex isimli şirketin kurulduğu tarihten faaliyetlerine son verildiği güne kadar bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde, hiyerarşik yapıya riayet edilerek devam ettirildiği değerlendirmesi yapıldı. Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özer’in örgüt yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü yaptığı belirtilen iddianamede "En başından Thodex platformunda mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği, daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem gerçekleştirildiği belirlendi" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer'den ilginç istek Sonraki Haber >>

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:04