Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Ukraynalılara gelişmiş anti-tank SİHA'sı eğitimi veriyor /07 Nisan 2022 13:02

ABD, Ukraynalılara gelişmiş anti-tank SİHA'sı eğitimi veriyor

Üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, az sayıda Ukraynalı'nın gelişmiş anti-tank SİHA'larının kullanımı konusunda eğitildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Bir kişi tarafından kolayca taşınabilen Switchblade adlı sistem, operatöründen kilometrelerce uzaktaki hedeflere ulaşabiliyor.

Sıklıkla "kamikaze" SİHA'ları diye adlandırılan silahlar, ucundaki savaş başlığıyla hedeflerine çarpıyor.

Switchblade Ukrayna Ordusu tarafından henüz kullanılmayan bir sistem ancak Beyaz Saray !6 Mart'ta 100 adet göndereceğini açıklamıştı.

Savunma yetkilisi, eğitilen Ukraynalı personelin, askeri eğitim programı çerçevesinde zaten ABD'de bulunduğunu ve yakın gelecekte ülkelerine dönmeden önce diğer silah sistemlerinin eğitimlerini de alacağını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Ukraynalılara gelişmiş anti-tank SİHA'sı eğitimi... Sonraki Haber >>

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:32