ABD, Ukraynalılara gelişmiş anti-tank SİHA'sı eğitimi veriyor

Bir kişi tarafından kolayca taşınabilen Switchblade adlı sistem, operatöründen kilometrelerce uzaktaki hedeflere ulaşabiliyor.



Sıklıkla "kamikaze" SİHA'ları diye adlandırılan silahlar, ucundaki savaş başlığıyla hedeflerine çarpıyor.



Switchblade Ukrayna Ordusu tarafından henüz kullanılmayan bir sistem ancak Beyaz Saray !6 Mart'ta 100 adet göndereceğini açıklamıştı.



Savunma yetkilisi, eğitilen Ukraynalı personelin, askeri eğitim programı çerçevesinde zaten ABD'de bulunduğunu ve yakın gelecekte ülkelerine dönmeden önce diğer silah sistemlerinin eğitimlerini de alacağını vurguladı.