Samanyolu Haber /Gündem / THY personel tazminatlarını artıracak /28 Ekim 2021 19:46

THY personel tazminatlarını artıracak

Geçen yıl çalışanlarının ücretlerinde yüzde 30-50 aralığında kesinti yapan Türk Hava Yolları (THY), 1 Ekim'den itibaren personel tazminatlarını yüzde 20-25 artırma kararı aldı.

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Türk Hava Yolları (THY) 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına yüzde 20 artış yapılmasına karar verdi.

THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada kararın “ortaklığın operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020’ye göre olumlu yönde gelişmesi göz önüne alınarak; yönetim kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarıın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı” alındığı belirtildi.

ÜCRET KESİNTİLERİ YÜZDE 50’Yİ BULMUŞTU

THY, sivil havacılığın pandemide aldığı yara sonrası 2020’de çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 arasında kesintiye gittiğini duyurmuştu.İşçileri temsil eden Hava-İş ile THY arasında varılan anlaşmaya göre, pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilmişti. 
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