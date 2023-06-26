Samanyolu Haber /Gündem / 'THY, Türk Telekom ve BOTAŞ satılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama /26 Haziran 2023 15:36

'THY, Türk Telekom ve BOTAŞ satılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama

Seçim sonrası ekonomi yönetimi önemli ölçüde değişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi isimlerin kilit rol oynadığı yeni ekonomi yönetimiyle ilgili bugün ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. THY, Türk Telekom, BOTAŞ gibi kurumların satılacağı hakkındaki haberle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama gecikmedi.

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Yeni ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde atılacak adımları birer birer hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında kritik ziyaretler de gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk yurt dışı ziyaretlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirmişti.

'100 MİLYAR DOLAR' İDDİASI
Öte yandan bugün bazı kurumların Körfez ülkelerine satılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberinde yeni ekonomi yönetiminin Varlık Fonu kapsamındaki Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, BOTAŞ gibi kurumların satışı için analiz yaptığı iddiasına yer verildi. Körfez ülkeleri ağırlıklı olacak alıcılardan 100 milyar dolar gelir elde edileceği öne sürüldü.

BAKANLIK YALANLADI
İddialar kısa sürede gündem oldu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise yalanlama geldi. Bakanlık iddialarla ilgili sosyal medyadan yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"SATIŞ MANİPÜLASYONU İLE YIPRATMA GAYRETİ"
Haberle ilgili "Tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haber" ifadeleri kullanılırken "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
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