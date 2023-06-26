Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ 'Öcalan' sözleri sebebiyle gözaltına alındı /26 Haziran 2023 15:29

Merdan Yanardağ 'Öcalan' sözleri sebebiyle gözaltına alındı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 yayınındaki sözlerinin ardından gözaltına alındı. Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katılmıştı.

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TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri, hem siyasette hem medyada yeni bir tartışmaya yol açtı. 

Gazeteci, Öcalan'a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri olmadığını söyleyerek "Kaldırılması lazım. Görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. Elinde rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olur mu ya?" demişti.

CHP'de siyaset yaptıktan sonra önce Memleket Partisi'ne son olarak AKP'ye transfer olan Mehmet Ali Çelebi'nin bu sözleri kişisel Twitter hesabında paylaşması üzerine ilk tepkiler, iktidara yakın mahalleden geldi. Yanardağ'ın buna yanıtı "AKP Milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergenekon davasında birlikte yargılandığımız Mehmet Ali Çelebi'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya" oldu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NE: 'SİZİ DAVET EDEN YOK ZATEN'
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada "TELE 1 televizyonunda yayınlanan bir programda terörist başı Öcalan’a tecridin kaldırılması yönünde yapılan değerlendirmeler sebebiyle İYİ Parti Sözcüsü olarak söz konusu kanalın hiçbir yayın davetine icabet etmeyeceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" duyurusunda bulundu.

Yanardağ ise yanıtında "Sizi davet eden yok zaten... Nereden çıkardınız? AKP'li düşkün Mehmet Ali Çelebi'nin montaj videosuna inanıp ikna olduğunuza göre, sizinle işimiz olmaz. Siz AKP iktidarına, Cumhuriyet düşmanlarına koltuk değneği olmayı sürdürün. Siyasetteki çapınızı da gördük. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı. 

Partinin önde gelenlerinden Bahadır Erdem, Müsavat Dervişoğlu gibi isimlerin de tepki gösterdiği, Yanardağ'ın da bu isimleri genel olarak "montaj bir video üzerinden saldırdıkları" gerekçesiyle eleştirdiği görüldü. 

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI
Bu sırada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bahse konu sözlerin sarf edildiği yayınla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu: "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.”

TELE 1 Yayın Yönetmeni Yanardağ, bu açıklamayı da kişisel Twitter hesabında alıntılayarak "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" dedi. 

SABAH: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada Sabah gazetesinin aktardığına göre Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.
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