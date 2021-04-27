THY ve Pegasus’tan tam kapanma açıklaması

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seyahat izin belgesinin yalnızca yurtiçi uçuşlarda gerekli olduğunu belirtti.







Üstün, “Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.





Yahya Üstün, bugün yaptığı açıklamada “Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler” demişti.





PEGASUS’TAN AÇIKLAMA





Pegasus Hava Yolları da uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:





* Değerli misafirlerimiz, 27 Nisan 2021 tarihinden önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal haklarınız bulunmaktadır.





* Cezasız değişiklik ya da açığa alma işlemlerinizi web sayfamız veya mobil uygulamamız aracılığıyla gerçekleştirebilir, kesintisiz iade işlemleriniz için çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.





* Çağrı merkezimizde yaşanan normalin üzerindeki yoğunluk sebebiyle işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirmeniz için web sitemiz ve mobil uygulamamızı tercih etmenizi öneririz.



