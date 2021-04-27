Samanyolu Haber /Ekonomi / Capital Economics'ten yıl sonu dolar tahmini /27 Nisan 2021 20:06

Capital Economics'ten yıl sonu dolar tahmini

Türkiye’nin kritik ekonomik kurumlarında yaşanan görevden almalar nedeniyle 8’in üzerine çıkan doların akıbetine ilişkin uluslararası şirketlerden tahmin açıklamaları geliyor.

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Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi olan Capital Economics yıl sonu dolar tahmininde bulundu.Capital Economics’e göre Dolar/TL paritesi 2021 sonunda 9,50 TL olacak.

 Şirkete göre 2022 sonunda ise dolar 10,50’a kadar yükselecek.Kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin gelecek birkaç ay içinde faizde gevşetme politikasına başlamasının beklendiği belirtildi.

Dolar/TL paritesinde yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında yükseliş öngörüldü.Yıl sonu itibarıyla TCMB gösterge faizinin 500 baz puan azaltılarak yüzde 14,00'e ineceği tahmini yapan kuruluş, dolar/TL paritesinin 2021 sonunda 9,50, 2022 sonunda ise 10,50 olacağı yorumunu yaptı.

TL'de düşüş ile yükselen enflasyon rakamlarının gelecek yıl TCMB'yi yeniden para politikası sıkılaştırmasına yönlendireceğini de ifade eden Capital Economics, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 3,3-3,8 büyüme öngörüsünde bulundu.
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