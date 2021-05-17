Samanyolu Haber /Gündem / THY'deki yabancı pilotlar sorun oldu /17 Mayıs 2021 11:31

THY'deki yabancı pilotlar sorun oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türk Hava Yolları’nda (THY) 450 yabancı uyruklu pilot çalıştığını ve bunlardan Yunanistan uyruklu olan bir pilotun EOKA dövmesi taşıdığı iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu. Bakanlık, bu iddiaya cevap vermek yerine Türkiye’deki uçak pilotu sayısını açıklamakla yetindi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre, Öztunç, Bakan Karaismailoğlu'na “Yabancı uyruklu pilotlardan Yunanistan uyruklu olan pilot sayısı kaçtır? Bazılarının EOKA dövmesi taşıdığı doğru mudur” diye sordu. Bakan ise bu iddiaya cevap vermedi ancak Türkiye'deki pilot sayısını “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde toplam 9003 uçak ve 176 helikopter pilotu bulunmakta olup, bu pilotlardan 3.419'u Türk Hava Yolları'nda görev yapmaktadır” diye yanıtladı

“O uçağın fiyatını açıklamadı”

CHP'li Ali Öztunç, 2016 yılında devlet VIP filosuna alınan Global Express 850 model uçakla ilgili “Alım fiyatı nedir, bakımı nerede yapılmaktadır, uçağın yıllık bakım ve giderleri için 3 milyon dolar olduğu doğru mudur” sorusunu da yöneltti. Bakan Karaismailoğlu ise uçak sorusuna şu cevabı verdi: “Söz konusu uçakların, alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar ise; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'deki yabancı pilotlar sorun oldu Sonraki Haber >>

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:45