Samanyolu Haber /Gündem / THY'den bazı İtalya seferlerine Koronavirüs iptali /29 Şubat 2020 00:10

THY'den bazı İtalya seferlerine Koronavirüs iptali

Avrupa'da Koronavirüs'ün en çok yayıldığı ve ölüme neden olduğu ülke olan İtalya ile ilgili THY'den yeni bir karar geldi. THY'nin, bazı İtalya seferlerini iptale etme kararı aldığını ifade edildi.

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Türk Hava Yolları(THY), Koronavirüs nedeniyle 1 Mart tarihinde İtalya’ya gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Koronavirüs nedeniyle İtalya’daki uçuşlarına düzenlemeye gitti. Bu kapsamda THY’nin 1 Mart tarihli bazı İtalya seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları Basım Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. 1 Mart- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir."

14 tarifeli sefer iptal edildi

Yapılan düzenleme kapsamında Türk Hava Yolları’nın toplam 14 tarifeli seferi iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

“TK1871 -TK1872 İstanbul (IST) – Venedik- İstanbul (IST), TK1869 – TK1870 İstanbul (IST) – Venedik – İstanbul (IST), TK1325 – TK1326 İstanbul (IST) -Bologna – İstanbul (IST), TK1895 – TK1896 İstanbul (IST) – Milano – İstanbul (IST), TK1865 – TK1866 İstanbul (IST) – Roma – İstanbul (IST), TK1901 – TK1902 İstanbul (SAW) – Milano – İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) – Milano, TK1361 İstanbul (IST) – Roma”
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