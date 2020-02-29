Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye Suriye'de yardım kararı mı? /29 Şubat 2020 00:22

ABD'den Türkiye'ye Suriye'de yardım kararı mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Türkiye'ye Suriye'de istihbarat paylaşımı ve teçhizat desteği sağlamayı planladıklarını söylediği iddia edildi.

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Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye’de Türkiye’ye istihbarat paylaşımı ve teçhizat desteğinde bulunmayı planladıklarını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Türkiye’ye Suriye ordusuna karşı istihbarat ve teçhizat paylaşarak yardım etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Reuters’a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Türklere desteğin yolları üzerinde çalışıyoruz, bu Amerikan birliklerinin askeri hareketini kapsamayacak” dedi.

Sözkonusu yetkili “Bir NATO müttefiki ve büyük bir yabancı askeri satış ortağı olarak Türklerle çeşitli istihbarat paylaşımı ve teçhizat ilişkilerimiz var. Şu anda acil olarak onlara yardım için ne yapabileceğimize bakıyoruz” diye konuştu.
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