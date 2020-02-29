ABD'den Türkiye'ye Suriye'de yardım kararı mı?

Reuters’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye’de Türkiye’ye istihbarat paylaşımı ve teçhizat desteğinde bulunmayı planladıklarını söyledi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Türkiye’ye Suriye ordusuna karşı istihbarat ve teçhizat paylaşarak yardım etmeyi değerlendirdiği belirtildi.





Reuters’a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Türklere desteğin yolları üzerinde çalışıyoruz, bu Amerikan birliklerinin askeri hareketini kapsamayacak” dedi.





Sözkonusu yetkili “Bir NATO müttefiki ve büyük bir yabancı askeri satış ortağı olarak Türklerle çeşitli istihbarat paylaşımı ve teçhizat ilişkilerimiz var. Şu anda acil olarak onlara yardım için ne yapabileceğimize bakıyoruz” diye konuştu.