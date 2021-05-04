Tıkır tıkır müteahhitlere gitti: 2.15 milyar lira garanti paralarını aldılar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi.







Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, Avrupa Yakası’nda Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ ve Asya yakasında KMO Anadolu Otoyolu İşletme AŞ adlarıyla iki ayrı görevli şirketten oluşuyor.





Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.





Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı, ödemenin geçen hafta yapıldığı ifade edildi.





Yüklenicilere ödeme





Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde biriken alacaklarına karşılık da bir miktar ödeme yapılabileceği belirtildi. Tutar, henüz netleşmedi.





Yükleniciler, 1-2 milyar TL aralığında bir ödemenin beklendiğini kaydetti. Müteahhitlerin, Karayolları’ndan 14-15 milyar TL alacağı olduğu kaydedildi.