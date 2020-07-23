Samanyolu Haber /Dünya / TikTok Çinli şirketten ABD'ye mi geçiyor? /23 Temmuz 2020 00:16

TikTok Çinli şirketten ABD'ye mi geçiyor?

Sosyal medya alanında yeni bir alan açan ve gün geçtikçe büyüyen TikTok'un Çinli şirket tarafından ABD'li bir yatırımcıya satışının değerlendirildiği ifade edildi.

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Çinli teknoloji şirketi ByteDance, TikTok'ta çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendiriyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin TikTok dahil bütün Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıkları açıklamasından sonra gündeme gelen konuyla, ByteDance'in bazı ABD'li yatırımcılarla görüşmeye başladı.

Söz konusu ABD'li şirketler arasında Kaliforniya merkezli girişim şirketi Sequoia Capital ile New York merkezli General Atlantic de yer alıyor. ByteDance'in Üst Yöneticisi Zhang Yiming'in de böyle bir satışa karşı olmadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın önüne geçmek istemiyorum ama ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz" ifadesini kullanmıştı. 
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