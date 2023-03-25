TikTok yasağına Fransa da katıldı

TikTok CEO’sunun ifadesi yeterli bulunmadı





Slovakya’da da meclis çalışanlarının TikTok kullanmaktan kaçınmalarının tavsiye edildiği belirtildi. Parlamento yönetimi, uygulamanın meclisin altyapısının tamamında bloke edildiğini, böylece uygulamayı indiren cep telefonlarının parlamentonun bilgisayar ağına bağlanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Yönetim, "ölçüsüz biçimde veri toplayan uygulamanın bu verileri büyük bir siber saldırı için kullanabileceğine" dikkat çekti.