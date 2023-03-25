Mide botoksundan zehirlenenlerin sayısı artıyor

"Acilen doktora başvurun" uyarısı





Türkiye'de bir kişi öldü

Botulizm vakaları Türkiye'de de gündemde. Tuzla'da bir hastanede 25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistanlı bir kadının dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mide botoksu işleminin yapıldığı Tuzla'daki hastanenin yetkilisi iki doktor gözaltına alındı.

İki hastanede ortaya çıkmıştı





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin yapıldığı iki hastanedeki ilgili birimlerin faaliyetinin, yapılan acil denetimler sonrasında askıya alındığını duyurmuştu.





Mide botoksu nedir?





Mide botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin belli alanlarına, belli derinlikte botilinum toksini enjekte edilmesiyle mide hareketlerinin yavaşlatılmasının hedeflendiği ameliyat dışı obezite tedavilerinden biridir.

