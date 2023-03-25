Samanyolu Haber /Sağlık / Mide botoksundan zehirlenenlerin sayısı artıyor /25 Mart 2023 11:50

Mide botoksundan zehirlenenlerin sayısı artıyor

Almanya'dan Türkiye'ye giderek zayıflama amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra zehirlenenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

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Almanya'dan Türkiye'ye mide botoksu yaptırmak için giden ve bu işlem sonrasında zehirlenenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya'da halk sağlığından sorumlu kuruluş olan Robert-Koch Enstitüsü (RKI), mide botoksuna bağlı zehirlenme (botulizm) vakalarının sayısını 14 Mart'taki açıklamasında 12 olarak bildirmiş, zehirlenmenin başında görülen belirtilerin spesifik olmaması nedeniyle sayının artabileceği uyarısı yapmıştı.

RKI'den bugün yapılan açıklamada, Almanya'da bildirilen vaka sayısının 27'ye yükseldiği belirtilerek "Etkilenenler uzun vadeli semptomlara da dikkat etmelidir" uyarısı yapıldı.

Şimdiye kadar görülen vakalarda semptomların çeşitlilik gösterdiğine işaret eden RKI, bazı vakalarda hafif belirtiler görülürken bazı vakaların akciğer iltihabı gibi nedenlerle yoğun bakımda tedavi ya da suni solunum gerektirdiğini kaydetti.

"Acilen doktora başvurun" uyarısı

Mide botoksu zehirlenmelerinde ilk etapta yorgunluk, kol ve bacak gibi uzuvlarda ve kaslarda güçsüzlük, görme bulanıklığı, konuşma bozukluğu, yutkunmada zorluk, nefes alma güçlüğü gibi semptomlar ortaya çıkıyor. RKI, mide botoksu sonrasında tipik belirtiler gösteren kişileri "acil" olarak doktora başvurmaya çağırdı.

Açıklamada botulizmin, Alman Enfeksiyon Yasası uyarınca bildirim zorunluluğu bulunan bir hastalık olduğuna da vurgu yapıldı.

Türkiye'de bir kişi öldü

Botulizm vakaları Türkiye'de de gündemde. Tuzla'da bir hastanede 25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistanlı bir kadının dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mide botoksu işleminin yapıldığı Tuzla'daki hastanenin yetkilisi iki doktor gözaltına alındı.

İki hastanede ortaya çıkmıştı

Türkiye'de de Mart ayı başında İstanbul ve İzmir'deki iki özel sağlık kuruluşunda obezite tedavisi için yapılan mide botoksu işlemi sonrası onlarca hastanın fenalaştığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin yapıldığı iki hastanedeki ilgili birimlerin faaliyetinin, yapılan acil denetimler sonrasında askıya alındığını duyurmuştu.

Mide botoksu nedir?

Mide botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin belli alanlarına, belli derinlikte botilinum toksini enjekte edilmesiyle mide hareketlerinin yavaşlatılmasının hedeflendiği ameliyat dışı obezite tedavilerinden biridir.
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