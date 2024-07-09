Timur Cihantimur'un kefalet talebine cevap geldi!

'3 AYRI YER ÖNERDİ'

Timur Cihantimur'un tutukluluğuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkında ABD'den yeni karar verildi. Annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Cihantimur kaçma şüphesi bulunduğundan ıslah evinde tutuluyor.Gerçek Gündem'de yer alan habere göreEylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti."Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."