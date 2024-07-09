Samanyolu Haber /Gündem / Timur Cihantimur'un kefalet talebine cevap geldi! /09 Temmuz 2024 21:06

Timur Cihantimur'un kefalet talebine cevap geldi!

ABD'de yargılaması devam eden Timur Cihantimur'un kefaletle serbest kalmak için yaptığı başvuru reddedilirken, kaldığı ıslah evinin değişmesi ile ilgili talebe karşı üç seçenek sunuldu.

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Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olan Timur Cihantimur hakkında ABD'den yeni karar verildi. Annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Cihantimur kaçma şüphesi bulunduğundan ıslah evinde tutuluyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göreEylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti.

'3 AYRI YER ÖNERDİ'

Timur Cihantimur'un tutukluluğuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:

"Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.

Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."

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