Samanyolu Haber /Gündem / İşte Sinan Ateş'in son anları: Tetikçi tam 47 dakika beklemiş! /09 Temmuz 2024 21:03

İşte Sinan Ateş'in son anları: Tetikçi tam 47 dakika beklemiş!

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in son anlarına ve Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın, Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Deutsche Welle'den Alican Uludağ'ın haberine göre Tetikçi Özyağcı, Vedat Balkaya tarafından motosikletle Keçiören'de kaldığı evden Çukurambar'a getiriliyor. Bu sırada ise motosikletin birçok noktada mobeseye yakalandığı fark ediliyor.

Cuma namazı için Çukurambar'daki ofisinden çıktığı görülen Sinan Ateş'in, tetikçi Özyağcı tarafından adım adım takip edilmesi de kameralara yansıdı.



TETİKÇİ, SİNAN ATEŞ'İ 47 DAKİKA BEKLEMİŞ

Özyağcı'nın daha sonra kaldırım üzerinde durarak 47 dakika boyunca Sinan Ateş'in namazdan dönmesini bekledi.

Tetikçinin kaçmasının ardından olay yerinde önce vatandaşlar toplandı ardından da polis ekipleri ve ambulans geldi.

Tetikçi Özyağcı, olay yerine yakın bir noktada bekleyen Vedat Balkaya tarafından motosikletle Gölbaşı'na götürüldü.

OLAYDAN SONRA TOLGAHAN DEMİRBAŞ'IN ARACINA BİNDİ

Özyağcı'nın Ankara Gölbaşı'nda Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği görülüyor. Bu araç da tetikçiyi geçici olarak bir çiftliğe bıraktı.

Aynı gün Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın makam aracı ile tetikçi Özyağcı'yı bu çiftlikten alarak İstanbul'a bırakmıştı.
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