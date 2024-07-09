Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcı Le Pen'e yargı kıskacı: Rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık... /09 Temmuz 2024 18:04

Aşırı sağcı Le Pen'e yargı kıskacı: Rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık...

Savcılar Salı günü, Fransız aşırı sağının cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in seçim kampanyası için kullandığı finansmanın soruşturma altına alındığını duyurdu.

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Paris savcılığı, ‘zimmete para geçirme, sahtecilik, dolandırıcılık ve rüşvet iddialarını incelemek üzere bugün bir soruşturmanın açıldığını’ bildirdi.

İDDİALAR LİSTE OLDU

CNCCFP (Ulusal Seçim Kampanyası Hesapları ve Siyasi Finansman Komisyonu) adlı, seçim kampanyası finansmanını incelemekle görevli devlet komisyonu, geçen yıl savcılığı bu konuyla ilgili olarak uyardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre o dönemde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri olan Le Pen'in, 2022'de Macron'la ikinci kez karşı karşıya geldiği ve kaybettiği, üçüncü cumhurbaşkanlığı seçimi için ise yaklaşık 11,5 milyon avro (yaklaşık 409 milyon TL) harcama yaptığı belirtildi.

Aralık 2022'de CNCCFP, on iki seçim otobüsünde, kampanya materyallerinin asılması ve indirilmesiyle ilgili harcamaları "usulsüz" olarak nitelendirdi, ve bu harcamalara yasal olarak itiraz etti.

Ulusal Birlik partisi lideri temyize gitti, ancak daha sonra davayı geri çekti.

Daha önce 2017 yılında, Macron'a karşı yürüttüğü seçim kampanyasında ulusal komisyon, Le Pen’in 873 bin 576 avroluk (31 milyon TL) harcamasını usulsüz buldu.

BABASININ PARTİSİNDEN BORÇ ALDI

Bu harcamaların çoğu, parti Ulusal Birlik adını almadan önce o zamanki Ulusal Cephe'den ve Marine Le Pen’in babasının liderliğini yürüttüğü partiden alınan borçlardı. Le Pen, bu dava için de temyize gitmedi.

Geçtiğimiz ay ülkenin en üst mahkemesi, 2012 parlamento seçimleri sırasında adayları tarafından kullanılan kampanya kitleri için devletten fazla ücret aldığı gerekçesiyle Ulusal Birlik partisine verilen yargı kararını onadı.

30 Eylül’de Marine Le Pen, partisinden 24 kişiyle birlikte 2004 – 2016 yılları arasında yaşanan zimmete para geçirme iddiası sebebiyle de mahkeme karşısına çıkacak.

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