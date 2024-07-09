MİT’in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunu yazdı, 5 yıl hapsi isteniyor!

"HABERİMİN ARKASINDAYIM"

"KURUMLARIN ŞİKAYETİ YOK"

Tolga Şardan savunmasının devamında, "Dava konusu yazımda taraflardan biri Cumhurbaşkanlığı diğeri ise MİT başkanlığıdır. Benimle ilgili gözaltı kararı, yazı yayınladıktan günler sonra çıkarıldı. Bu konuyla ilgili ne Cumhurbaşkanlığı'nın ne de MİT'in bir şikayeti söz konusudur. Başsavcılığın hakkımda resen başlattığı soruşturma nedeniyle bu dava açılmıştır" diye konuştu.

"HABERİM YALANLANMADI"

Şardan, kaleme aldığı yazıyla ilgili olarak ne Cumhurbaşkanlığı ne de MİT tarafından bir açıklama veya yalanlanma yapılmadığını, dolayısıyla haberinin doğru olduğunu savundu. Tolga Şardan, "Her ne kadar savcılığın MİT'e yazdığı müzekkerede böyle bir rapor olup olmadığı sorusuna, böyle bir rapor olmadığı şeklinde cevap gelmişse de, ne emniyet istihbaratı, ne MİT, ne de jandarma istihbaratında belli konularla ilgili bilgiler yerine ulaştırılmaz. Dolayısıyla hukuk müşavirleri de bunu bilmez" dedi.

"BİLGİ NOTU ŞEKLİNDEKİ NOTLAMALAR"

Yazıyı kaleme alırken haber kaynaklarını korumak için küçük değişiklikler yaptığını kaydeden Şardan, "Yazımdaki 'rapor' kelimesini kullandım ama bu rapor cinsi bir şey değildir. Kişiler üzerinden yapılan bir notlamadır. Ben haber kaynağımı korumak adına rapor kelimesini kullandım. Bilgi notu şeklindedir" dedi. Şardan, yargı içindeki sıkıntıların uzun zamandır kamuoyu tarafından zaten bilindiğini belirterek, "Halen Yargıtay Üyesi olan eski Başsavcı İsmail Uçar'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazdığı mektup da yargı içindeki sorunları yansıtıyor. İsmail Uçar'ın şikayet mektubuyla ilgili incelemesini tamamlayan HSK'nın, Uçar'ın mektubunda bahsettiği kişi hakkında iki kez ihraç kararı verdiği ortaya çıktı. Ben de bunu yazdım.





MİT'in, Cumhurbaşkanlığına bilgi verdiğini, kendisinin de bunu kulis bilgisi şeklinde kaleme aldığını belirten Şardan, "Ben kişiler üzerinden değil, kurumlar arasında geçen bir süreci kaleme aldım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı da bu konuyla ilgili bir dönüş yapmamıştır. Bunu yazmamdan dolayı herhangi bir sokak olayı olmamıştır, bir sorun olmamıştır. Aksine ben tutukladığım için kamuoyu tepkisi olmuştur. Bir infial oldu ise bu yazdığım yazı nedeniyle değil, tutuklanmam nedeniyle olmuştur. Ben gazeteci olarak yaptığım haberin doğru olduğunu düşünüyorum. Kurumlardaki kişiler yazımdan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamamıştır. Bu hadisede bir kamu yararı vardır" diye konuştu.

"YARGI ORGANLARININ AŞAĞILANDIĞIYLA İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

Tolga Şardan, yargı organlarının aşağılandığı suçlamasına yönelik ise, "Ben tecrübeli bir gazeteciyim, söz konusu yazının içeriğine bakarsak organizasyonun aşağılandığıyla ilgili bir şey yoktur. Öyle olsaydı ilk önce Cumhurbaşkanlığı ve MİT devreye girerdi. Onların devreye girmedikleri nedeniyle böyle bir şey de söz konu değildir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Tolga Şardan'ın avukatlarının da beyanda bulunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Tolga Şardan'ın iddianamedeki istem gibi cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Şardan'ın avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için Şardan'ın avukatlarına süre vererek duruşmayı 17 Aralık'a ertelendi.

Gazeteci Tolga Şardan hakkında, 31 Ekim 2023 tarihinde T24'te yayınlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan 'sansür yasası' davası, bugün İstanbul 2. Aliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruşmaya, Tolga Şardan ile avukatları katıldı.Tolga Şardan, mahkemedeki savunmasında, gazeteciliğe 1988 yılında başladığını belirterek, mesleki kariyerinin tamamında kamu güvenliği ile alakalı haber çalışmaları yaptığını kaydetti. Şardan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasına ilişkin, "Ben tecrübeli bir gazeteciyim ve haberimin arkasındayım. Yalan haber yazdığımı düşünmüyorum. Yalan olması için öncelikle bu haberin yalan olduğuna kendim inanmalı ve bu şekilde halka sunmam lazım. Hiçbir gazeteci yalan bilgiye imza atmaz" dedi.