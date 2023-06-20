Samanyolu Haber /Teknoloji / TIR şoförlüğü tarih oluyor /20 Haziran 2023 11:12

TIR şoförlüğü tarih oluyor

Çin menşeli şirket TuSimple, ürettiği otonom yarı otomatik TIR teknolojisini test etti. Firma, halka açık alanda test ettiği TIR sürüşünü başarıyla tamamladı.

SHABER3.COM

Otonom kamyon şirketi TuSimple geçtiğimiz günlerde araçta insan olmadan ve insan müdahalesi olmadan tamamen otonom bir yarı kamyon sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını belirtti.

125 KM'LİK OTONOM SÜRÜŞ

Şirket, Aralık 2021'de Amerika'nın Arizona eyaletinden bir demir yolu ile Phoenix'teki bir dağıtım merkezi arasında yaklaşık 125 km'lik bir otonom yolculuğunu başarıyla tamamlamıştı.



HALKA AÇIK ALANDA GERÇEKLEŞTİ

TuSimple, Çin'de gerçekleştirdiği sürüşte ise Yangshan Derin Su limanı Park'ından Donghai Köprüsüne kadar halka açık otoyollar ve caddelerde sürüşünü başarıyla tamamladı.


JAPONYA'DA DENENMEYE BAŞLANDI
TuSimple'ın, bu ayın başlarında sürücüsüz kamyonlarını Japonya'da test etmeye başladığı ve Asya pazarlarına daha fazla yatırım yaptığı belirtildi.


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