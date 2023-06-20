Binlerce kişinin Adalet için AİHM önünde buluşmasına dakikalar kaldı

Fransa’nın Strasburg şehrinde Peaceful Actions Platformu öncülüğünde düzenlenecek bu yılki eyleme Avrupa Parlamentosu’ndan milletvekilleri, farklı ülkelerden aktivistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, mağdurlar, sanatçılar ve çok sayıda gösterici katılacak. Avrupa saati ile Saat 11.00'de başlayacak eylem için Peaceful Actions Platform hazırlıkların devam ettiğini duyurdu
Tarihi yürüyüşte binlerce kişi sloganlar ve taşıdıkları pankartlar aracılığıyla Türkiye’deki milyonlarca mağdurun sesini AİHM’e duyurmaya çalışacak.
RAP SANATÇISI GRİFON’DAN YÜRÜYÜŞE ÖZEL BESTE
Ayrıca ünlü RAP Sanatçısı Grifon da AİHM yürüyüşü için özel olarak bestelediği ve kısa süre önce sosyal platformlardan dinleyiciyle buluşturduğu ”Hakkımı Alacağım” adlı eseri adalet yürüyüşünde seslendirecek.