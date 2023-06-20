Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce kişinin Adalet için AİHM önünde buluşmasına dakikalar kaldı /20 Haziran 2023 11:29

Binlerce kişinin Adalet için AİHM önünde buluşmasına dakikalar kaldı

Türkiye’deki hak ihlalleri ve hukuksuz uygulamalara tepki göstermek isteyen binlerce kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bir kere daha adalet çağrısında bulunacak.

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Fransa’nın Strasburg şehrinde Peaceful Actions Platformu öncülüğünde düzenlenecek bu yılki eyleme Avrupa Parlamentosu’ndan milletvekilleri, farklı ülkelerden aktivistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, mağdurlar, sanatçılar ve çok sayıda gösterici katılacak. Avrupa saati ile Saat 11.00'de başlayacak eylem için Peaceful Actions Platform hazırlıkların devam ettiğini duyurdu 



Tarihi yürüyüşte binlerce kişi sloganlar ve taşıdıkları pankartlar aracılığıyla Türkiye’deki milyonlarca mağdurun sesini AİHM’e duyurmaya çalışacak.

RAP SANATÇISI GRİFON’DAN YÜRÜYÜŞE ÖZEL BESTE

Ayrıca ünlü RAP Sanatçısı Grifon da AİHM yürüyüşü için özel olarak bestelediği ve kısa süre önce sosyal platformlardan dinleyiciyle buluşturduğu ”Hakkımı Alacağım” adlı eseri adalet yürüyüşünde seslendirecek.



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