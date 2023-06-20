Binlerce kişinin Adalet için AİHM önünde buluşmasına dakikalar kaldı

Fransa’nın Strasburg şehrinde Peaceful Actions Platformu öncülüğünde düzenlenecek bu yılki eyleme Avrupa Parlamentosu’ndan milletvekilleri, farklı ülkelerden aktivistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, mağdurlar, sanatçılar ve çok sayıda gösterici katılacak. Avrupa saati ile Saat 11.00'de başlayacak eylem için Peaceful Actions Platform hazırlıkların devam ettiğini duyurdu













