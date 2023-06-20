Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den 8 yıl sonra Hidayet Karaca kararı: Tutuklanması hukuka aykırı /20 Haziran 2023 11:33

AİHM’den 8 yıl sonra Hidayet Karaca kararı: Tutuklanması hukuka aykırı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca kararını 8 yıl sonra açıkladı

SHABER3.COM

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın başvurusunu 8 yıl sonra karara bağladı. Başvuruyu inceleyen Mahkeme, Hidayet Karaca’yı haklı buldu ve Türkiye’nin tecrübeli gazetecinin haklarını ihlal ettiğine kanaat getirdi.


TR724.com'dan Ensar Nur'un haberine göre AİHM, 14 Aralık 2014’ten beri tutuklu bulunan kapatılan Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın davasında 8 yıl sonra karar verdi. Karaca, dizi senaryosundan kumpas çıkarılarak Aralık 2014’te tutuklanmasının ardından 2015 yılında AİHM’e başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, Nisan 2016’da Türkiye hükûmetine ve Karaca’ya cevaplamaları için sorularını iletmişti. Mahkeme o tarihten bu yana başvuruyu karara bağlamamıştı.

AİHM önünde düzenlenen İkinci Adalet Buluşması ile aynı güne denk gelen kararda, Mahkeme Hidayet Karaca’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile garanti altına alınmış olan haklarının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye’yi mahkum etti. Türkiye Karaca’ya 18 bin Euro tazminat ödeyecek.

Hidayet Karaca’nın avukatları başvuruda AİHS’in pek çok maddesinin ihlal edildiğini ifade etmişlerdi.

Karaca’nın avukatları, cezai bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul nedenler olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığından; tutukluluğunun yasallığının hızlı bir şekilde incelenmediğinden; makul bir süre içinde yargılanmadığından ve tutukluluk süresinin uzun olduğundan; ve bağımsız ve tarafsız bir adli makam önünde tutukluluğunun yasallığına etkili bir şekilde itiraz etme fırsatının kendisine tanınmadığından şikayet etmişti.

Avukatlar, Samanyolu medya grubunun yöneticisi sıfatıyla bir televizyon dizisinin yayınlanmasına izin vererek bir terör örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla tutuklanmasının ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu ileri sürmüştü.

8 yılın ardından kararını açıklayan Mahkeme ise bu maddelerin tamamında ihlal olduğuna kanaat getirdi.

KARACA TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vereceği karar Hidayet Karaca’yı hapisten çıkarmaya yetmiyor.

Yargıtay 16’nci Ceza Dairesi, “Tahşiyeciler grubuna” kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca’ya İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Kasım 2017’de verilen 31,5 yıl hapis cezasını 20 Nisan 2021’de onamıştı.

2015’te yapılan başvuru ise haliyle ceza dosyasının esası ile ilgili bir şikayet içermiyor. AİHM’in vermiş olduğu karar, Hidayet Karaca’nın ilk tutukluluk halini, yani hüküm giymeden önceki durumunu ilgilendirdiği için 60 yaşındaki gazetecinin tahliyesi gündeme gelmeyecek.

Karaca ve avukatları, Türkiye’deki davada verilen ceza ile ilgili olarak iç hukuk yollarını tüketip 2023 yılının başında AİHM’e bir başvuru daha yaptı. Ancak, o davanın sonuçlanmasının ardından tahliye talebi yapılabilecek.

HİDAYET KARACA NEDEN MAHKUM EDİLMİŞTİ?

Karaca, Samanyolu medya grubuna ait kanallarından birinde, Tahşiyeciler olarak bilinen ve görüşlerinin Gülen Hareketi’nin görüşlerine genel olarak karşı olduğu iddia edilen başka bir İslamcı grubun üyelerini terörist olarak göstererek karalamak amacıyla bir televizyon dizisi yayınladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Karaca takip eden süreçte ise örgüt yöneticiliğinden 18, iftira suçundan 4 yıl 6 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan 9 yıl ceza alarak toplamda 31 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM’den 8 yıl sonra Hidayet Karaca kararı: Tutuklanması... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:12