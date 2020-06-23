Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat ! Öldürüyor

İZMİR'in Selçuk ilçesinde taksicilik yapan ve tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen 50 yaşındaki Tunç Talay, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedince, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi. Vatandaşlar ise 'Vazgeçmek çok zor' dedi.





Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, yaşamını yitirdi. Tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen Talay'ın vefatının ardından elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Oğlu Alper Talay'ın da babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu ancak tırnak yeme alışkanlığını bırakmadığını söylemesi üzerine bu ihtimal kuvvetlenirken, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık yeniden gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları derhal tırnak yeme alışkanlığını bırakmaları gerektiği konusunda uyardı. Tırnak yeme alışkanlığının virüs kapılmasına sebep olabileceğini söyleyen Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yaşamını yitiren vatandaşımızın böyle bir alışkanlığı varsa, virüs kapma sebebi bundan kaynaklanabilir. Ellerimizi tutunmak için, dokunmak için, bir şeyi almak için gün boyu kullanıyoruz. Virüs, maddelerin üzerinden elimize geçebiliyor ancak virüsün canlanması ve hastalık yapması için ağız içi veya burun içi mukozayla buluşması gerekiyor. Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi.