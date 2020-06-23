Samanyolu Haber /Gündem / Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat ! Öldürüyor /23 Haziran 2020 11:32

Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat ! Öldürüyor

İzmir’in Selçuk ilçesinde, tırnak yeme alışkanlığı olan birinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, tırnak yeme alışkanlığı olanların hastalığa daha kolay yakalanabileceğini gözler önüne serdi.

SHABER3.COM

İZMİR'in Selçuk ilçesinde taksicilik yapan ve tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen 50 yaşındaki Tunç Talay, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedince, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi. Vatandaşlar ise 'Vazgeçmek çok zor' dedi.

Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, yaşamını yitirdi. Tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen Talay'ın vefatının ardından elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Oğlu Alper Talay'ın da babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu ancak tırnak yeme alışkanlığını bırakmadığını söylemesi üzerine bu ihtimal kuvvetlenirken, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık yeniden gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları derhal tırnak yeme alışkanlığını bırakmaları gerektiği konusunda uyardı. Tırnak yeme alışkanlığının virüs kapılmasına sebep olabileceğini söyleyen Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yaşamını yitiren vatandaşımızın böyle bir alışkanlığı varsa, virüs kapma sebebi bundan kaynaklanabilir. Ellerimizi tutunmak için, dokunmak için, bir şeyi almak için gün boyu kullanıyoruz. Virüs, maddelerin üzerinden elimize geçebiliyor ancak virüsün canlanması ve hastalık yapması için ağız içi veya burun içi mukozayla buluşması gerekiyor. Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat ! Öldürüyor Sonraki Haber >>

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:50