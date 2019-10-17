Samanyolu Haber /Gündem / Tiyatrocu Orhan Aydın'a, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 11 ay hapis cezası /17 Ekim 2019 19:14

Tiyatrocu Orhan Aydın'a, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 11 ay hapis cezası

Tiyatrocu Orhan Aydın, Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği’nin düzenlediği 2017 yılındaki Sivas Katliamı anmasında yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'a verilen ceza ertelenmedi.

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Orhan Aydın konuşmasında ”Canlarımızın hiçbirinin kanı yerde kalmayacak, bunu bu ülkeyi yönettiğini söyleyen diktatör bozuntusu ve tayfası duysunlar” demişti.

Aldığı cezayı Twitter üzerinden duyuran Orhan Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Kuşadası Savcılığı, adını bile anmadan “Diktatör Bozuntusu” dediğim için, RTE’na hakaretten ertelemesiz 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Oysa yüzlerce emsal dosya sunulmuştu. Yineliyorum. 2 Temmuz 93 Sivas bir katliamdır, gericiliğin ateşe verdiği insanlığın her biri canımdır. Yaşadığım sürece bu katliamın hesabını sormaya devam edeceğim. Azmettiriciler, katiller, katliamı aklayanlar yaşamaktadır. Gericiliğin kin ve nefret ve düşmanlık kusan insan dışılığı ülkemin alnında kara lekedir.

Elbette bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Adalet varsa beni değil bu davanın halen arkasında duran caniliği yargılamalıdır. Hiç kimse yakılan canlardan kardeşlerimden daha değerli değildir. Metin Altıok, Nesimi Çimen, Behçet Aysan,Asaf Koçak, Asım Bezirci..benim. Yukarıya not..elbette savcılık talep eder yargıç karar verir..burada olduğu gibi..” 
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