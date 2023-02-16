TKP'lilere 'yardım' gözaltısı: 'Devleti aciz gösteriyorsunuz'

Deprem sonrası yıkımın yaşandığı birçok yerde yardım yapan ve sağlık taramaları düzenleyen Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Osmaniye’deki dayanışma merkezine giren polis ekipleri, 10 parti üyesini gözaltına aldı. Gözaltılara tepki gösteren TKP, partililerin derhal serbest bırakılmasını istedi.







AFAD MALZEMELERİNİN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

TKP’den gözaltılara yönelik yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından ‘AFAD malzemelerinin çalındığı’ iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı.





HUKUKSUZLUK YAŞANAN ACININ YANINDA HAFİF KALIR

Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.”





“DEVLETİ ACİZ GÖSTERİYORSUNUZ”

Yaşananlara ilişkin soL’a açıklamada bulunan Avukat Okan Alay, dayanışma malzemelerinin dağıtımını yapan 10 TKP’linin konakladığı yere 60-70 polisin girdiğini, yardımın sadece AFAD tarafından yapılabileceğini söylediğini aktardı. Parti üyelerinin böyle bir yasal zorunluluk olmadığını, dayanışma faaliyeti yürüttüklerini söylemesine rağmen, polislerin hakaretlerde bulunduğu, “devleti aciz gösterdiklerini” söylediği öğrenildi.





TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Telefon ile parti merkezine durumu bildiren parti üyelerinin telefonlarının zorla alındığı, iki parti üyesinin ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı belirtildi.