TL, Afrika'da da çakıldı

Üçüncü sırada ise Sahraaltı Afrika’daki en büyük ikinci petrol üreticisi olan Angola’nın para birimi Kwanza geldi; TL karşısında 11 ayda yüzde 95.53 oranında değer kazandı. Gine Frangı’nın değer kazancı yüzde 84.05, Uganda Şilini’nin ise yüzde 78.80 oldu. Kongo, Malavi, Sierra Leona gibi Afrika’nın en yoksul ülkelerinin para birimleri de listede yer aldı.

Türk Lirası sadece gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmiyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinin konumlandığı Afrika kıtasında yer alan ülkelerin para birimleri de TL karşısında değer kazandı. 20 Afrika ülkesinin içinde TL karşısında en fazla yükselen yüzde 107.41 ile Zimbabve Kwaçası, en az yükselen ise yüzde 40.73 ile Etiyopya Birr’i oldu.Yine TL karşısında para birimi yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan ülkelerden biri Mozambik oldu. Bu ülkenin para birimi New Metical, TL karşısında yüzde 103.5 gibi rekor bir oranda değer kazandı.Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Afrika’nın en büyük ülkesi Güney Afrika'nın para birimi Rand ise TL’ye karşı yüzde 58.70 değer kazandı. Üstelik gelişmekte olan ülke para birimleri sepetine negatif şok veren TL’nin değer kaybı randı da negatif etkiliyor. Sene başından bu yana dolar TL’ye karşı yüzde 76, euro ise yüzde 62 oranında yükseldi.20 Afrika ülkesinin para birimlerinin 7'sinin yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında da değer kazancı elde ettiği görülüyor. Zimbabve Kwaçası yüzde 18.94, Mozambik New Metical’i yüzde 16.70, Angola Kwanza’sı yüzde 12.13, Gine Frangı yüzde 5.54, Uganda Şilini yüzde 2.53, Tanzanya Şilini yüzde 0.68 ve Mısır Poundu yüzde 0.18 oranında dolara karşı değer kazandı. Etiyopya Birr’i yüzde 19.30, Güney Afrika Randı ise yüzde 9.02 ile dolara karşı en fazla değer yitiren Afrika para birimi oldu. TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 43’e ulaştı.