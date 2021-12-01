Samanyolu Haber /Ekonomi / TL, Afrika'da da çakıldı /01 Aralık 2021 14:04

TL, Afrika'da da çakıldı

TL'deki değer kaybı sadece dolar ve euro karşısında olmuyor. Birçok Afrika ülkesinin para birimleri de TL karşısında rekor oranlarda değer kazandı.

TL, Afrika'da da çakıldı

Türk Lirası sadece gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmiyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinin konumlandığı Afrika kıtasında yer alan ülkelerin para birimleri de TL karşısında değer kazandı. 20 Afrika ülkesinin içinde TL karşısında en fazla yükselen yüzde 107.41 ile Zimbabve Kwaçası, en az yükselen ise yüzde 40.73 ile Etiyopya Birr’i oldu.

Yine TL karşısında para birimi yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan ülkelerden biri Mozambik oldu. Bu ülkenin para birimi New Metical, TL karşısında yüzde 103.5 gibi rekor bir oranda değer kazandı.

Üçüncü sırada ise Sahraaltı Afrika’daki en büyük ikinci petrol üreticisi olan Angola’nın para birimi Kwanza geldi; TL karşısında 11 ayda yüzde 95.53 oranında değer kazandı. Gine Frangı’nın değer kazancı yüzde 84.05, Uganda Şilini’nin ise yüzde 78.80 oldu. Kongo, Malavi, Sierra Leona gibi Afrika’nın en yoksul ülkelerinin para birimleri de listede yer aldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Afrika’nın en büyük ülkesi Güney Afrika'nın para birimi Rand ise TL’ye karşı yüzde 58.70 değer kazandı. Üstelik gelişmekte olan ülke para birimleri sepetine negatif şok veren TL’nin değer kaybı randı da negatif etkiliyor. Sene başından bu yana dolar TL’ye karşı yüzde 76, euro ise yüzde 62 oranında yükseldi.

TL, DOLAR KARŞISINDAKİ KAYBI İLE HEPSİNİ SOLLADI

20 Afrika ülkesinin para birimlerinin 7'sinin yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında da değer kazancı elde ettiği görülüyor. Zimbabve Kwaçası yüzde 18.94, Mozambik New Metical’i yüzde 16.70, Angola Kwanza’sı yüzde 12.13, Gine Frangı yüzde 5.54, Uganda Şilini yüzde 2.53, Tanzanya Şilini yüzde 0.68 ve Mısır Poundu yüzde 0.18 oranında dolara karşı değer kazandı. Etiyopya Birr’i yüzde 19.30, Güney Afrika Randı ise yüzde 9.02 ile dolara karşı en fazla değer yitiren Afrika para birimi oldu. TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 43’e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TL, Afrika'da da çakıldı Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:11