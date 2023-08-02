Samanyolu Haber /Gündem / TOGG güzellemesi yapan Fatih Altaylı'yla Varank birbirine girdi /02 Ağustos 2023 08:44

TOGG güzellemesi yapan Fatih Altaylı'yla Varank birbirine girdi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım" diyen gazeteci Fatih Altaylı'ya göndermede bulundu. Altaylı'nın yanıtı sert oldu.

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Daha önce de TOGG üzerinden karşı karşıya gelen eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yine tartıştı.

Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım. Bu sabah bir mühendis abimle konuştum, TOGG kullanmış bayılmış. Özellikle içi çok güzel. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche’de yok. Çok şık yapmışlar. Son derece geniş, ferah, konforlu." diyen Altaylı'nın videosunu paylaştı.

Varank, Altaylı'ya göndermede bulunarak, "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış…" dedi.


Altaylı ise Varank'a sert çıktı. Varank'ın postuna yanıt veren Altaylı, "Bak mustafa efendi. Sponsorla çalışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol." ifadelerini kullandı.


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