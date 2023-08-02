Büyük tasfiye: Soylu'nun ekibini emniyetten kazıdılar

EMNİYET’TE SOYLU EKİBİNE BÜYÜK TIRPAN: ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GİTTİ





DİNK DAVASINDAN YARGILANAN ENGİN DİNÇ ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Servet Yılmaz'dan boşalan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

HOLOĞLU'NA DA TASFİYE





TEM VE İSTİHBARAT DA GİTTİ





İMAMOĞLU'NA TAŞ SALDIRISI YAPILDIĞINDA MÜDÜR OLAN DA GİTTİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı'na getirdiği Ali Yerlikaya’nın koltuğu devraldığı Süleyman Soylu’yla arasının iyi olmadığı siyaset kulislerinde konuşuluyordu.Görev teslimi sırasında Yerlikaya’nın “Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir” ifadeleri, Soylu döneminin geride kalacağının bir işareti olarak yorumlanmıştı. Yerlikaya, yaptığı görevlendirmelerle Soylu’ya yakın olarak bilinen isimleri Bakanlıktan tasfiye etmeye başlamıştı.Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatında büyük değişiklikler yapıldı. En dikkat çekici değişiklik ise Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilmesi oldu.Seçimlerden sonra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bakanlık bünyesinde 'kişisel hedefleri doğrultusunda bazı isimler için rapor hazırlattığına' dair iddialar gündeme gelmişti.Soylu'nun Emniyet Genel Müdürü ve daha önce de yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında Erdoğan'a sunmak üzere bir rapor hazırlattığı ileri sürülmüştü. Raporu hazırlayan kurumun da Ankara Emniyeti olduğu ileri sürülmüştü.Emniyet Müdürü Dinç, cinayetin en önemli isimlerinden olan Erhan Tuncel’i "muhbir" yaptığı belirtilen isim olarak dikkati çekmişti. Aynı zamanda Dinç, gazeteci Dink’in öldürüleceğinden haberdar olan ilk isimler arasında yer alıyordu.Dink Davası sonucunda, Dinç hakkında "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat, "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Dinç, Hrant Dink cinayetinin yapılacağından haberdar olan ilk isim olmasına rağmen ödüllendirilerek İstihbarat Daire Başkanlığına getirilmişti.26 Ağustos 2004’ten, 19 Eylül 2007’ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde, TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi pek çok olay yaşandı.IŞİD’in 10 Ekim Ankara Katliamı’na dair 8 Ekim 2015 tarihinde elde edilen istihbarat raporunun, 10 Ekim 2015 günü sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderildiği Mülkiye Müfettişleri raporunda ortaya çıkmıştı. IŞİD’in katliamcılarının isminin dahi yer aldığı raporu 2 gün bekletmesine rağmen Dinç, Mülkiye Müfettişlerinin 10 Ekim Katliamı’nda ihmali olabileceği şüphesiyle ifadesini aldığı emniyet görevlileri arasında yer almamıştı.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da görevinden alındı ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Holoğlu da Soylu'ya yakın isimlerden birisiydi.Soylu'nun BAE'ye ziyareti sırasında Holoğlu da yanında bulunuyordu.Holoğlu, bizzat Soylu tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştı. Bu başkanlık, Sedat Peker'in de içinde bulunduğu organize suç örgütlerini yakından takip ediyor. Holoğlu, 2019'da ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapılmıştı.Atama kararlarıyla Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit görevinden alındı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürü yapıldı.İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu da görevinden alınarak Bursa İl Emniyet Müdürü yapıldı.Görevden alınanlar arasında 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de var.