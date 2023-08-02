Nefesler tutuldu: Kuzey Denizi'nde yakıt sızıntı korkusu

"Eşsiz ekosistem tehlikede"





Yakıtı süpürme yöntemi





Denizi yakma yöntemi

Belirli şartlar sağlandığında deniz yüzeyinde bulunan yakıtın yakılması da bir başka yöntem. Bu yöntem, örneğin Arktik Bölgesi'nde veya buzla kaplı sularda uygulanabilecek tek çözüm yolu. Latince ismiyle "In situ", yani "yerinde yakmak" (ISB) olarak adlandırılan bu yöntem, özellikle felaketin kontrolden çıktığı ve aşırı miktarda yakıtın sızdığı durumlarda uygulanıyor.

İnsan saçı iyi bir malzeme



