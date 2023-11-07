Samanyolu Haber /Gündem / Tolga Şardan: ‘Yazdıklarımın arkasındayım’ /07 Kasım 2023 00:28

Tolga Şardan: ‘Yazdıklarımın arkasındayım’

Tutukluğuna yönelik itirazlar sonrası tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan, Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı için "yazdıklarımın arkasındayım" dedi.

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T24 yazarı Tolga Şardan geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklandıktan sonra İstanbul’daki Silivri Cezaevine sevk edilen Şardan’ın avukatları tutukluluğa bugün itiraz etti.

İtirazın ardından Şardan, “yurtdışına çıkış yasağı” şartı ile tahliye edildi.

SADECE GAZETECİLİK YAPTIM

Şardan’ı avukatları Aslı Kazan, Serdar Laçin ve T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.

Şardan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, “Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.
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