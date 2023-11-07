Tolga Şardan: ‘Yazdıklarımın arkasındayım’

İtirazın ardından Şardan, “yurtdışına çıkış yasağı” şartı ile tahliye edildi.





T24 yazarı Tolga Şardan geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklandıktan sonra İstanbul’daki Silivri Cezaevine sevk edilen Şardan’ın avukatları tutukluluğa bugün itiraz etti.Şardan’ı avukatları Aslı Kazan, Serdar Laçin ve T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.Şardan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, “Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.