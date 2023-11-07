Fransa göçmenlik yasalarını sertleştirecek tasarıyı görüşüyor

Euronews'te yer alan habere göre Fransa'da Parlamento'nun üst kanadı Senato hem muhalefet hem de dernekler tarafından eleştirilen ve halk protestolarına neden olan göçmenlik yasa tasarısını görüşmeye başladı.



Senatörlerin hükümet tarafından defalarca ertelenen metni görüşmeye başladığı sırada Senato binası önünde yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir grup tasarıyı protesto etti.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Senato'da yaptığı açılış konuşmasında tasarısının ruhunu "Kötü kişilere karşı kötü, iyi kişilere karşı iyi olmak" olarak özetledi.



Hükümet, tasarının "kamu düzeni için ciddi tehdit" olarak görülen yabancıların sınır dışı edilmesi sürecini güçlendireceğini ve hızlandıracağını ileri sürüyor.



Yasa, işgücü açığı olan belirli sektörlerde çalışan belgesiz kişilere belirli koşullar altında yasal statü verecek bir hüküm de içeriyor.



Ancak göçmen hakları savunucuları tasarıyı sığınmacıların ve diğer göçmenlerin haklarına yönelik bir tehdit olarak eleştiriyor.



Parlamentonun üst kanadına hakim olan muhafazakarlar ise Fransa'ya yasadışı yollardan giren göçmenlere yasal statü verilmesine karşı çıkıyor ve bu hamlenin daha fazla göçmeni Fransa'ya gelmeye teşvik eden bir "çekme etkisi" yaratacağını savunuyor.



Senato'daki tartışma, uzun ve zorlu geçmesi muhtemel bir yasama yolculuğunun ilk adımı.



Tasarı, parlamento çoğunluğunun desteğini alamadığı için bu yıl birkaç kez ertelenmişti.



Hükümetin bir anlaşmaya varılması için çok dikkatli manevralar yapması gerekiyor. Diğer bir seçenek ise metnin oylama yapılmadan kabul edilmesine imkan tanıyan ancak gensoru önergesine maruz kalmasına neden olan Anayasa'nın 49.3 maddesini bir kez daha kullanma riski. Fakat bu seçenek şu anda hükümetin önceliği olarak görünmüyor. Zira Başbakan Elisabeth Borne yaptığı son açıklamada "çoğunluk arayacağız" ifadelerini kullanırken İçişleri Bakanı Darmanin de 49.3'ün kullanılmasına karşı olduğunu yineleyerek "bir yol" bulunması gerektiğinin aştını çizdi.



Tartışmalarda ayrıca her yıl Parlamento tarafından belirlenen bir göçmen kotası politikasının uygulamaya konulması ve aile birleşimi koşullarının kısıtlanması da ele alınacak.



Le Parisien gazetesi için yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 87'si göçle ilgili kuralların değiştirilmesi gerektiğine inanıyor.



Ancak yüzde 68'lik bir kesim ise hükümetin bu alanda doğru kararlar alacağına inanmıyor.