Samanyolu Haber /Politika / İktidarla ittifak isteyen İYİ Partili vekil AKP’ye katılıyor /07 Kasım 2023 00:44

İktidarla ittifak isteyen İYİ Partili vekil AKP’ye katılıyor

AKP veya MHP ile ittifak yapması gerektiğini dillendiren ve yakın zamanda partisinden istifa eden eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılacağını doğruladı.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti.

Hatipoğlu’nun istifasının ardından yakın zamanda yaptığı ittifak teklifinin olduğu iddia ediliyordu.

Hatipoğlu, yerel seçimlerde partisinin AKP yada MHP ile ittifak yapması gerektiğini söylemişti.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu’nun AKP MKYK’sine geçeceğini ileri sürdü.

HATİPOĞLU DOĞRULADI İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Hatipoğlu ile görüştüğünü, Hatipoğlu’nun iddiayı doğruladığını söyledi. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyor. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı.” dedi.
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