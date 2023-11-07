İktidarla ittifak isteyen İYİ Partili vekil AKP’ye katılıyor

Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu’nun AKP MKYK’sine geçeceğini ileri sürdü.





İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti.Hatipoğlu’nun istifasının ardından yakın zamanda yaptığı ittifak teklifinin olduğu iddia ediliyordu.Hatipoğlu, yerel seçimlerde partisinin AKP yada MHP ile ittifak yapması gerektiğini söylemişti.TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.Gazeteci İsmail Saymaz, Hatipoğlu ile görüştüğünü, Hatipoğlu’nun iddiayı doğruladığını söyledi. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyor. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı.” dedi.