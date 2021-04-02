Samanyolu Haber /Gündem / 'Torba'dan zam çıktı! AKP'den kurumlar vergisi oranına zam teklifi /02 Nisan 2021 17:19

'Torba'dan zam çıktı! AKP'den kurumlar vergisi oranına zam teklifi

Son dakika gelişmesi... AKP'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren toba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi, kurumlar vergisi oranına 5 puanlık zammı da öngörüyor.

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AKP, şu anda yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

YÜZDE 5'LİK ZAM

Kanun teklifinin TBMM'den geçerek yasalaşması halinde bu sene için kurumlar vergisi oraninda 5 puanlık artış gerçekleşmiş olacak.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanmıştı.

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Sunulan teklifte, ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1,500 lira ödeme yapılması da yer alıyor.

Teklif ayrıca, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeriyor.
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