Torku Limonata'da limon yok!

Anadolu Birlik Holding'in sahibi olduğu Konya Şeker Fabrikası tarafından üretilen Torku markalı "Evdeki lezzet" sloganıyla satışa sunulan bardak limonata ürününde limon olmadığı ortaya çıktı. Ürünün üzerinde ise glikoz -fruktoz şurubu ve korucu içermediği belirtilirken içinde limon yok. Gıda Dedektifi adlı internet sitesinde yer alan ürün incelemesinde limonatanın içerisinde "su, şeker, sitrik asit, trisodyum sitrat, doğal aramo verici, gam arabik, ağaç reçinesinin gliserol esterleri, askorbik asit ve aspir çiçeği" yer alıyor.





Torku'nun ürettiği 1 litrelik limonata ürünün içerisinde yüzde 10 oranında limon bulunurken bardak limonata olarak satılan üründe ise hiç olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak Gıda Dedektifi'nin bir Torku çalışanında edindiği bilgiye göre bu limonatanın bir zincir market olan A101 marketleri için üretildiğini belirtti.













"Limon içermeyen bu versiyon A101 marketleri için ucuz versiyon olarak 2 ay boyunca üretildi" açıklamasında bulunan Torku çalışanın yaptığı açıklaması yerli marka olarak bilinen Torku'nun kaliteden taviz vererek vatandaşlara satış yapması sosyal medyada büyük tepki gördü.